Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе подал в отставку

Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Национального паралимпийского комитета (НПК) Акпер Мурадов подал в отставку.

Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Национального паралимпийского комитета (НПК) Акпер Мурадов подал в отставку.

Как сообщили Report в комитете, 53-летний специалист ушел с поста по собственному желанию.

На этом посту его сменил Юсиф Абдуллаев.

Отметим, что азербайджанские стрелки завершили летние Паралимпийские игры в Токио без медалей. Акпер Мударов за свою спортивную карьеру трижды завоевывал бронзовую медаль на чемпионатах мира, а также является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.