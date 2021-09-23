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Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе подал в отставку

Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе подал в отставку Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Национального паралимпийского комитета (НПК) Акпер Мурадов подал в отставку.
Индивидуальные
23 сентября 2021 г. 15:23
Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе подал в отставку

Главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Национального паралимпийского комитета (НПК) Акпер Мурадов подал в отставку.

Как сообщили Report в комитете, 53-летний специалист ушел с поста по собственному желанию.

На этом посту его сменил Юсиф Абдуллаев.

Отметим, что азербайджанские стрелки завершили летние Паралимпийские игры в Токио без медалей. Акпер Мударов за свою спортивную карьеру трижды завоевывал бронзовую медаль на чемпионатах мира, а также является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.

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