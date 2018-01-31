Главный тренер сборной Азербайджана: Лоренцо Сотомайор клялся и божился, что вернется - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с главным тренером сборной Азербайджана по боксу Леонидом Лоивским.

- Хотелось бы услышать Ваше мнение об уровне Чемпионата Азербайджана и конкуренции в нем…

- В первые дни конкуренция не была высока, так как поначалу в чемпионате участвовало много слабых боксеров. В Чемпионате Азербайджана должны выступать сильные бойцы. В ноябре прошлого года мы провели в Баку открытый чемпионат. Хорошо было бы участие в чемпионате 4 боксеров из Баку и столько же из регионов республики, проведя чемпионат среди этой восьмерки. Однако сейчас если в каждом весе выступают 30 боксеров, из них лишь четверо стоят чего-то.

- Вам не кажется, что это связано с отсутствием ведущих боксеров?

- Мы заставили всех ведущих боксеров выступать в Чемпионате Азербайджана. Исключение составляют только Кямран Шахсуварлы и Магомедрасул Меджидов, посколько прошлый год выдался для них тяжелым. Учитывая их участие в Играх исламской солидарности, чемпионатах Европы и мира, мы решили дать им отдохнуть. Тем не менее, Шахсуварлы и Меджидов примут участие в учебно-тренировочных сборах и международных турнирах. Остальные же должны были доказать, что они достойны состоять в сборной Азербайджана. Однако кто-то заболел, кто-то простыл, кто-то не в форме, это их проблемы.

- Что Вы можете сказать об отказе чемпиона мира 2015 года Эльвина Мамишзаде участвовать в Чемпионате Азербайджана?

- В прошлом году Мамишзаде также не смог принять участие в Чемпионате республики. Он аргументировал это болевыми ощущениями. Он не принял участие в турнире "Великий Шелковый Путь" из-за весового параметра. Мы позволили ему попытать свои силы в Чемпионате Европы, однако он потерпел поражение в первом же бою. С того времени он не появлялся. Этот вопрос зависит от его состояния, здоровья и желания. Мамишзаде – хороший, техничный боксер, но это в прошлом. Сейчас же ему нужно выйти на ринг, вновь заявить о себе.

- В интервью Report он заявил, что Вас неверно информируют...

- Самое главное для меня – ринг. Иные комментарии для меня неуместны. Почему он не выходит на ринг? Все зависит от самого спортсмена. Однажды мы отстранили его от сборной, поскольку на момент определения состава для участия в Исламиаде, он не выступал из-за лишнего веса. Тогда родители выступающего в этой же весовой категории Масуда Юсифзаде заявили, что в таком случае Мамишзаде не может участвовать в турнире. Для достижения успеха нужны старания, труд. Чемпион мира должен быть серьезным, именитым боксером. Для этого нужно трудиться вдвое больше, тренироваться больше. Если раньше тебя не знали, то став чемпионом мира, тебя знают все и к поединкам с тобой готовятся. Те, кто не учитывают это, сами наказывают себя, мы здесь ни при чем.

- В этом году серьезных соревнований не предвидится. Как Вы намерены строить план подготовки?

- Согласно расписанию Международной ассоциации боксерских федераций, в этом году у нас не будет серьезных турниров. Однако это вовсе не значит, что мы будем сидеть на месте. Наши боксеры примут участие в 5-6 отобранных международных турнирах. Мы должны серьезно готовиться, проводить учебно-тренировочные сборы. Нам нужно хорошо подготовиться к предстоящим чемпионатам Европы и мира, турнирам на получение лицензии для участия в летней олимпиаде 2020 года. Если кто-то отказывается от участия в Чемпионате Азербайджана, не имея серьезных на то оснований, это очень плохо.

- Будут ли новые боксеры в составе сборной?

- Пока не могу сказать. Это покажут финалы Чемпионата Азербайджана. В Азербайджан из Украины прибыл давно известный мне боксер Хазар Алиев, выступающий в самом тяжелом весе. Есть и боксеры, уже зарекомендовавшие себя, такие как Масуд Юсифзаде, Кямран Шахсуварлы, Джавид Челебиев, Магомедрасул Меджидов.

- Какого мнения Вы о серебряном призере Летних олимпийских игр 2016 года Лоренцо Сотомайоре?

- Ему надо подтвердить свои заслуги. В прошлом году Лоренцо был в составе сборной, в этом же году он не участвует в Чемпионате Азербайджана, потому что сейчас живет на Кубе и понес утрату, скончался его близкий родственник. Есть определенные вопросы касательно него. Более точно об этом может высказаться Федерация бокса Азербайджана. Лично для меня потенциальным участником сборной может быть тот, кто на ринге, именно такой человек может быть приглашен в состав.

- Вернется ли Сотомайор в Азербайджан?

- Он клялся и божился, что вернется, обещал, что, избавившись от лишнего веса, победит всех своих противников и вновь станет номером 1. В прошлом году он тренировался с нами, участвовал в чемпионатах Европы и мира. Однако до начала чемпионата континента в прошлом году он сообщил о смерти близкого родственника и уехал на Кубу, потом нам стало известно о его участии в турнире в Харькове.