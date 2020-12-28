Главные тренеры отчитались перед Намиком Алиевым

Состоялось совещание под руководством и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намика Алиева.
Как сообщили Report в федерации, на заседании присутствовали главные тренеры сборных команд.
Сначала были обсуждены результаты индивидуального Кубка мира, который прошел в декабре в столице Сербии Белграде, и заслушаны отчеты главных тренеров.
Затем были широко обсуждены процессы подготовки к учебно-тренировочным сборам, соревнованиям, в том числе к турнирам европейской и мировой олимпийской классификации, включенным в календарный план на 2021 год.
Озвучив свои предложения по календарному плану и дав поручения, и.о президента ФБА Намик Алиев отметил, что будут приняты все необходимые меры и созданы необходимые условия для подготовки к лицензионным соревнованиям на максимальном уровне.