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Главные тренеры отчитались перед Намиком Алиевым

Главные тренеры отчитались перед Намиком Алиевым Состоялось совещание под руководством и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намика Алиева.
Индивидуальные
28 декабря 2020 г. 17:42
Главные тренеры отчитались перед Намиком Алиевым
Алиев Намик

Состоялось совещание под руководством и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намика Алиева.

Как сообщили Report в федерации, на заседании присутствовали главные тренеры сборных команд.

Сначала были обсуждены результаты индивидуального Кубка мира, который прошел в декабре в столице Сербии Белграде, и заслушаны отчеты главных тренеров.

Затем были широко обсуждены процессы подготовки к учебно-тренировочным сборам, соревнованиям, в том числе к турнирам европейской и мировой олимпийской классификации, включенным в календарный план на 2021 год.

Озвучив свои предложения по календарному плану и дав поручения, и.о президента ФБА Намик Алиев отметил, что будут приняты все необходимые меры и созданы необходимые условия для подготовки к лицензионным соревнованиям на максимальном уровне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş məşqçilər Namiq Əliyevə hesabat verdi

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