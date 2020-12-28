Главные тренеры отчитались перед Намиком Алиевым

Состоялось совещание под руководством и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намика Алиева.

Состоялось совещание под руководством и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намика Алиева.

Как сообщили Report в федерации, на заседании присутствовали главные тренеры сборных команд.

Сначала были обсуждены результаты индивидуального Кубка мира, который прошел в декабре в столице Сербии Белграде, и заслушаны отчеты главных тренеров.

Затем были широко обсуждены процессы подготовки к учебно-тренировочным сборам, соревнованиям, в том числе к турнирам европейской и мировой олимпийской классификации, включенным в календарный план на 2021 год.

Озвучив свои предложения по календарному плану и дав поручения, и.о президента ФБА Намик Алиев отметил, что будут приняты все необходимые меры и созданы необходимые условия для подготовки к лицензионным соревнованиям на максимальном уровне.