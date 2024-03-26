Глава федерации надеется, что вопрос олимпийских лицензий для сборной РФ в вольной борьбе будет закрыт в Баку

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассчитывает на то, что Абдулрашид Садулаев и Артур Найфонов на европейском квалификационном турнире в Баку закроют вопрос олимпийских лицензий для сборной по вольной борьбе.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассчитывает на то, что Абдулрашид Садулаев и Артур Найфонов на европейском квалификационном турнире в Баку закроют вопрос олимпийских лицензий для сборной по вольной борьбе.

Как передает Report, об этом Мамиашвили рассказал ТАСС.

"На европейскую квалификацию отправятся Артур Найфонов в весе до 86 кг и Абдулрашид Садулаев в категории до 97 кг, - сказал Мамиашвили. - Надеемся, что в Баку вопрос олимпийских лицензий у вольной борьбы будет закрыт".

Соревнования пройдут с 5 по 7 апреля. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.