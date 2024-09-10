Гаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч

10:54

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов совершил визит в Казахстан, провел, в том числе, ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В рамках визита министр принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Гаибов также провел двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, министром спорта России Михаилом Дегтярёвым и министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мирзабосиновым.