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Гаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч

Гаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч 10:54
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 11:07
Гаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов совершил визит в Казахстан, провел, в том числе, ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В рамках визита министр принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Гаибов также провел двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, министром спорта России Михаилом Дегтярёвым и министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мирзабосиновым.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's minister of youth and sports holds bilateral meetings in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Qazaxıstanda səfərdə olub

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