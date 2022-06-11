О нас

"Формула-1" собирается вернуться в Африку впервые за 30 лет

"Формула-1" собирается вернуться в Африку впервые за 30 лет Руководство «Формулы-1» планирует перенести некоторые этапы «Формулы-1» из Европы в Южную Африку. При этом последний раз гонки такого уровня проводились на Африканском континенте в 1993 году.
Индивидуальные
11 июня 2022 г. 10:12
Формула-1 собирается вернуться в Африку впервые за 30 лет

Руководство «Формулы-1» планирует перенести некоторые этапы «Формулы-1» из Европы в Южную Африку. При этом последний раз гонки такого уровня проводились на Африканском континенте в 1993 году.

Как передает Report, журналисты Daily Mail выяснили, что президент «Формулы-1» Стефано Доменикали отправится в ЮАР на следующей неделе — сразу после окончания Гран-при Азербайджана.

Гонки болидов могут состояться в Африке уже в следующем году. Рядом с Йоханнесбургом осталась трасса «Кьялами» протяженностью 4,8 км, где за соревнованиями могут наблюдать 100 тысяч зрителей. Доменикали ждут для проведения переговоров владелец трассы Тоби Вентер и исполнительный директор Том Хэмилтон.

«Формула-1» при этом последовательно сокращает количество гонок в Европе. Так, будет отменён французский этап в Поль-Рикаре. Гран-при Бельгии в Спа может быть перенесен на следующий год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке F1 may be back to Africa next year - 30 years after last race
Версия на азербайджанском языке 30 ildən sonra Afrikada "Formula 1" yarışı keçirilə bilər

Самое важное

14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi