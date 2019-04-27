​"Формула 1": пилот Ferrari выиграл и третий свободный заезд

Завершился третий свободный заезд Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1".

Как сообщает Report, самый лучший показатель у пилота Ferrari Шарля Леклера - 1:41.604. Его товарищ по команде Себастьян Феттель стал вторым (+ 0,198).

Отметим, что порядковые туры стартуют в 17.00.

Первый свободный заезд был приостановлен из-за аварии. Во втором заезде пилот Ferrari Шарль Леклер стал первым, его товарищ по команде Себастьян Феттель занял второе место. Льюис Хэмилтон из Mercedes– на третьем месте.

Отметим, что основное соревнование пройдет 28 апреля.