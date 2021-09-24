"Формула 1": На Гран-при России сессию заездов остановили из-за аварии

На Гран-при России "Формулы 1" сессию свободных заездов остановили из-за аварии.

На Гран-при России "Формулы 1" сессию свободных заездов остановили из-за аварии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт F1News.

На 36-й минуте сессию остановили красными флагами после аварии Антонио Джовинацци: "На выходе из восьмого поворота машину развернуло и задней частью ударило о барьер. Итальянец пытался своим ходом доехать до боксов, но команда приказала остановиться. Машину эвакуировали, пауза продолжалась девять минут".

Быстрейшим в первой части пятничных свободных заездов на Сочи Автодроме стал Валттери Боттас, проехавший свой лучший круг за 1.34,427 минуты.

Гран-при России "Формулы 1" проводится в Сочи. Гонка завершится 26 сентября.