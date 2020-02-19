Формула-1 изучает возможность провести Гран-при Китая

Руководство Формулы-1 в настоящий момент изучает возможность провести Гран-при Китая в ноябре, между гонками в Бразилии и Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вспышка коронавируса в Китае вынудила промоутеров гонки отложить проведение Гран-при. Она должна была состояться в Шанхае 19 апреля. Однако еще до того, как это решение было принято, руководители Формулы-1 ясно дали понять, что будут искать возможности, чтобы попытаться перенести этап на другую дату в концовке сезона.

Проблема в том, что календарь в конце года не оставляет очевидного пробела для проведения гонки. Одним из вариантов было провести ее 29 ноября, в этот день первоначально планировался Гран-при Абу-Даби, а соревнования на "Яс Марине" сдвинуть на неделю.

Источник сообщает, что от этого плана решено отказаться. И, несмотря на большие логистические сложности, передвинуть китайскую гонку на 22 ноября, через неделю после Гран-при Бразилии. Рассматриваемая идея состоит в том, что этап в Шанхае будет проходить только в субботу (укороченная тренировка и квалификация) и воскресенье (гонка). Это предложение потребует единогласной поддержки команд.