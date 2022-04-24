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Формула 1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи

Формула 1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи.
Индивидуальные
24 апреля 2022 г. 19:18
Формула 1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи.

Как передает Report, победитель преодолел 63 круга за 1 час 32 минуты 07,986 секунды. Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес (+16,527). Третьим финишировал британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис (+34,834).

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако, набравший 79 очков. В гонке Гран-при Эмилия-Романьи он финишировал шестым. Ферстаппен поднялся на второе место (51 очко), третьим идет британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл (49).

В Кубке конструкторов после четырех этапов лидирует "Феррари" (112 очков). Второе место занимает "Ред Булл" (99), третье - "Мерседес" (77).

Пятый этап чемпионата мира - Гран-при Майами - состоится с 6 по 8 мая.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Emiliya-Romanya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

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