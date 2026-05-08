Еврокомиссия напомнила авиакомпаниям о запрете ретроактивных сборов из-за топливного кризиса

Европейская комиссия в пятницу опубликовала разъяснения для транспортного и туристического сектора ЕС на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявив, что авиакомпании не могут задним числом вводить топливные сборы для пассажиров из-за роста цен на авиатопливо.

Как сообщает европейское бюро Report, рекомендации ЕК касаются авиационного сектора и предполагаемого дефицита авиационного топлива в случае затягивания конфликта, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель комиссии Анна-Кайса Итконен.

Документ разъясняет действующие нормы ЕС о правах пассажиров, использовании слотов в аэропортах, обязательствах по заправке самолетов и топливных надбавках.

"Любой продавец авиабилетов обязан сразу указывать окончательную цену, которую заплатит пассажир, включая все неизбежные и предсказуемые сборы", - заявила Итконен.

По ее словам, текущий рост цен на авиационное топливо "полностью предсказуем", поэтому авиакомпании могут корректировать тарифы только при продаже новых билетов, но не вправе добавлять топливные сборы после покупки.

"Добавление топливной надбавки к уже купленному билету не может быть оправдано", - сказала Итконен, добавив, что подобная практика может нарушать законодательство ЕС о недобросовестной коммерческой практике.

Еврокомиссия также подчеркнула, что высокие цены на топливо сами по себе не считаются "чрезвычайными обстоятельствами", освобождающими перевозчиков от выплаты компенсаций за отмену рейсов.

По словам Итконен, авиакомпании сохраняют право отменять экономически невыгодные рейсы, однако в таком случае пассажиры по-прежнему имеют право на возврат средств, изменение маршрута или помощь в аэропорту.

"Авиакомпании освобождаются от выплаты компенсаций только если смогут доказать, что отмена была вызвана чрезвычайными обстоятельствами, например физической нехваткой топлива", - сказала она.

В комиссии уточнили, что в настоящее время не видят конкретных признаков дефицита авиационного топлива в ЕС, хотя соответствующие структуры продолжают еженедельные консультации с отраслью, государствами-членами и Международным энергетическим агентством.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) одновременно выпустило информационный бюллетень о безопасном использовании топлива Jet A, широко применяемого в США. Итконен заявила, что использование такого топлива не несет дополнительных рисков для безопасности полетов, поскольку европейские самолеты уже регулярно заправляются им на трансатлантических маршрутах.

Еврокомиссия также сообщила, что действующее законодательство ЕС пока обеспечивает достаточную гибкость для отрасли, однако не исключила возможных дополнительных мер в зависимости от развития ситуации.