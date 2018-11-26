Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Пилот команды Ferrari Фернандо Алонсо завершил карьеру в "Формуле-1". Прощальной для испанца была гонка Гран-при Абу-Даби, которую гонщик закончил на 11-м месте, передает Report.

В общей сложности в "Формуле-1" Алонсо провел 17 сезонов. Испанец выступал за такие команды как Minardi, Renault, McLaren и Ferrari, дважды становился чемпионом мира в 2005 и 2006 годах. Ранее испанец заявил, что пока не определился с тем, чем будет заниматься в будущем.

Отметим, что Гран-при Абу-Даби, как и сезон в целом, выиграл британский пилот команды Mercedes Льюис Хемилтон.