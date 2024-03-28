Федерация стрельбы: Азербайджанские стрелки могут завоевать еще больше лицензий на Олимпиаду

Один азербайджанский стрелок завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже, однако число лицензий в копилке страны может увеличиться в по итогам предстоящих соревнований.

Один азербайджанский стрелок уже завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже, однако число лицензий в копилке страны может увеличиться по итогам предстоящих соревнований.

Об этом рассказал Report генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров.

По его словам, федерация надеется получить по меньшей мере две лицензии на предстоящую Олимпиаду.

"Мы довольны успехами команды за минувшие два месяца, когда наши спортсмены завоевали около 10 медалей на международных соревнованиях. Многие из них - это молодые стрелки. Для нас это показатель того, что в федерации за последние годы работа проводилась в нужном направлении", - сказал Джафаров.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали 11 лицензий на летние Олимпийские игры в Париже. Среди стрелков лицензию получил Руслан Лунёв.