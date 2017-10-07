Федерация гимнастики Азербайджана отмечает юбилей

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) отмечает свой 15-летний юбилей. Ровно 15 лет назад на учредительной конференции официально подтвердилось реструктурирование федерации с избранием Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой президентом AGF. Именно с этого дня началось развитие гимнастики в Азербайджане, что, иными словами, можно назвать возрождением гимнастики в независимом Азербайджане.

AGF, включенная в список отличившихся своей деятельностью федераций и награжденных, со стороны Международной федерации гимнастики (FIG) за последние три года подряд, в первые годы после реструктурирования, занималась развитием 3-х видов гимнастики. А с конца 2013г. в деятельность AGF входят все 7 видов гимнастики, признанных Международной федерацией.

Главными особенностями развития гимнастики в стране в течении 15-и лет, являются динамичность, стремление к массовому привлечению населения к видам гимнастики и завоеванию твердой позиции в мировой гимнастической общественности, а также решительность и уверенность во всех начинаниях.

Призовые места, занимаемые гимнастами Азербайджана на Чемпионатах Европы и мира, участие спортсменов на Олимпийских Играх, проведение в Баку крупных соревнований UEG (Европейский Союз Гимнастики) и FIG, избрание представителей AGF в руководящие органы данных структур, организация в Баку совещаний руководящих органов FIG, являются результатом эффективной стратегии, привержено выполненной с первых дней после возрождения гимнастики в 2002г.

Национальная Арена Гимнастики, специализирующаяся на всех 6 соревновательных видах гимнастики и принявшая все крупные международные соревнования по гимнастике, проведенные в Баку со дня его открытия в 2014г., привлекает внимание не только гимнастов, охотно приезжающих на учебно-тренировочные сборы, но и всех любителей спорта с разных стран мира своей уникальностью.