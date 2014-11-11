Фариз Мамедов: В боксе не бывает несерьезных соперников

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Сейчас у меня два перелома в носу и один под глазом. В связи с этим врачи должны отстранить меня от профессионального спорта на три месяца, это важно для здоровья и для того, чтобы я смог надолго оставаться в спорте. Врач “AIBA Pro Boxing” из-за травм отстранил меня на целый месяц". Об этом в своем интервью Report сообщил первый азербайджанский профессиональный боксер Фариз Мамедов.

Он сообщил, что сейчас продолжает тренировки: "С понедельника я начал специальную подготовку. Я считаю, что до конца этой недели врачи примут окончательное решение. Но поверьте, я стараюсь ради того, чтобы 29 ноября выйти на свой очередной бой, и живу только этим днем. Я не считаю предстоящего соперника настолько слабым. И вообще, в боксе не бывает несерьезных соперников. Если неожиданно пропустишь удар, на этом все закончится".

В случае если Ф.Мамедов не сможет заработать лицензию на Летние Олимпийские Игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро, то, по его словам, он продолжит борьбу за звание действующего чемпиона мира среди профессиональных боксеров: "Если же я заработаю лицензию на Олимпиаду, моей целью станет выход в финал".