Фарид Гаибов: Соревнования в Суговушане будут проводится на постоянной основе

"По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная Азербайджанская армия освободила оккупированный в течение 30 лет Карабах. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время визита в Суговушан накануне праздника Новруз наблюд

"По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная Азербайджанская армия освободила оккупированный в течение 30 лет Карабах. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время визита в Суговушан накануне праздника Новруз наблюдали за первым тренировочным сбором гребцов в Карабахе. Для каждого из нас является большой гордостью то, что сегодня мы проводим первое международное спортивное соревнование на освобожденных землях".

Как сообщает командированный в Суговушан сотрудник Report, об этом заявил президент Федерации гребли и каноэ Азербайджана Вугар Ахмедов на церемонии открытия Международного Кубка президента, посвященного 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спецпредставитель президента по Карабахской экономической зоне Эмин Гусейнов подчеркнул значение соревнования: "В наш родной Карабах, который 30 лет находился под оккупацией, возвращается жизнь. Мы превратим эти места в рай".

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил роль шехидов и ветеранов в том, что Кубок президента проводится на освобожденных территориях. Он выразил уверенность в том, что соревнования будут проводится на постоянной основе. Затем министр объявил соревнования открытыми.

Регата началась с исполнения Государственного гимна.