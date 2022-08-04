О нас

Фарид Гаибов: За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей

Фарид Гаибов: За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах.
Индивидуальные
4 августа 2022 г. 19:30
Фарид Гаибов: За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах.

Как сообщили Report в министерстве, вначале был представлен видеоролик, демонстрирующий достижения дзюдоистов, борцов, тхэквондистов и фехтовальщиков за последний месяц.

Приветствуя спортсменов, Ф.Гаибов поздравил их с достижениями. Министр сообщил, что с каждым разом количество спортсменов, приглашенных на такие встречи, увеличивается.

"Это яркий пример растущего успеха. За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей. Во время соревнований мы переживаем, радуемся успехам каждого из вас", - сказал министр.

Спортсмены, принявшие участие во встрече, предоставили информацию о соревнованиях и своих победах. Тренеры национальных сборных рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov: "Hər medalda bir çox insanın zəhməti var"

Самое важное

Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi