Фарид Гаибов: За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах.

Как сообщили Report в министерстве, вначале был представлен видеоролик, демонстрирующий достижения дзюдоистов, борцов, тхэквондистов и фехтовальщиков за последний месяц.

Приветствуя спортсменов, Ф.Гаибов поздравил их с достижениями. Министр сообщил, что с каждым разом количество спортсменов, приглашенных на такие встречи, увеличивается.

"Это яркий пример растущего успеха. За каждой медалью стоит кропотливый труд многих людей. Во время соревнований мы переживаем, радуемся успехам каждого из вас", - сказал министр.

Спортсмены, принявшие участие во встрече, предоставили информацию о соревнованиях и своих победах. Тренеры национальных сборных рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.