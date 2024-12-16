Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах

В этом году впервые в истории Азербайджан победил в индивидуальном чемпионате Европы по шахматам.
Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии Федерации шахмат Азербайджана по итогам года.
"Мы показали действительно хорошие результаты. В этом году зафиксирована историческая победа. Мы впервые стали чемпионами Европы. Все это является следствем упорного труда", - подчеркнул Гаибов.
Министр также пожелал спортсменам успехов в новом году.
Напомним, что Ульвия Фаталиева стала первой азербайджанской шахматистской, завоевавшей золотую медаль на Чемпионате Европы, прошедшем 18-30 апреля на Родосе, Греция.