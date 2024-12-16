О нас

Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах

Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах В этом году впервые в истории Азербайджан победил в индивидуальном чемпионате Европы по шахматам.
Индивидуальные
16 декабря 2024 г. 11:28
Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах

В этом году впервые в истории Азербайджан победил в индивидуальном чемпионате Европы по шахматам.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии Федерации шахмат Азербайджана по итогам года.

"Мы показали действительно хорошие результаты. В этом году зафиксирована историческая победа. Мы впервые стали чемпионами Европы. Все это является следствем упорного труда", - подчеркнул Гаибов.

Министр также пожелал спортсменам успехов в новом году.

Напомним, что Ульвия Фаталиева стала первой азербайджанской шахматистской, завоевавшей золотую медаль на Чемпионате Европы, прошедшем 18-30 апреля на Родосе, Греция.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Bu il şahmatda doğrudan da yaxşı nəticələrimiz oldu"

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi