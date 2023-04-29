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Фарид Гаибов: Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны

Фарид Гаибов: Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны "Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны, мы продолжим воодушевлять болельщиков еще три года".
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 16:14
Фарид Гаибов: Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны

"Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны, мы продолжим воодушевлять болельщиков еще три года".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов сказал, комментируя продление контракта с Формулой-1.

"С 2016 года, когда мы стали проводить это мероприятие, данный вид спорта оказал заметное экономическое, социальное и культурное влияние на нашу страну.

Последние шесть соревнований в Баку стали самыми лучшими и динамичными гонками в истории этого вида спорта. Сегодняшнее соглашение пришлось на уик-энд, когда мы приняли рекордное число болельщиков из более чем 100 стран. Это делает данное событие еще более особенным", - отметил министр.

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Версия на английском языке Formula 1 Azerbaijan Grand Prix is source of great pride for whole country – minister 
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “Formula 1” Azərbaycan Qran-prisi bütün ölkə üçün böyük qürur mənbəyidir”

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