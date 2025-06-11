Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове

Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове

Официальный сайт Европейского союза дзюдо (EJU) опубликовал статью об олимпийском чемпионе и чемпионе мира Хидаяте Гейдарове.

Как сообщает Report, в статье отмечено, что 27-летний азербайджанский дзюдоист вернется на татами на чемпионате мира в Будапеште.

Также подчеркнуто, что 2024 год стал знаменательным для Гейдарова, который завоевал титул олимпийского чемпиона в Париже в весовой категории 73 кг и добился уникального результата в истории дзюдо, завоевав золотые медали на чемпионатах мира и Европы.

Затем EJU процитировал главного тренера сборной Азербайджана Ричарда Траутмана: "У двух азербайджанских олимпийских чемпионов было много обязательств, как в плане участия в официальных мероприятиях, так и в связи с федерацией. Им нужен был отдых и перерыв, чтобы уделить время себе. Мы возобновили тренировки в феврале. Главное - быть полностью готовыми к борьбе за медали. Жду успешного выступления на чемпионате мира в этом году. Очередной целью федерации является чемпионат мира, который пройдет в Баку в следующем году".

В статье говорится, что Хидаят хотел вернуться на татами в апреле для участия в чемпионате Европы, но не смог из-за болезни. Несмотря на это, он отправился в Подгорицу, чтобы принять награду "Дзюдоист года" и поддержать своих товарищей по команде.

Международная организация также привела слова олимпийского чемпиона: "Я просто потерял в весе и вернулся через 10 месяцев. Нелегко снова начать тренировки и вернуться в форму, но я намерен победить на предстоящих соревнованиях. Хотя я уже добился всех титулов, но хочу их удвоить".

Гейдаров отметил, что становление олимпийским чемпионом многое изменило в его жизни: "Я прославился и чувствую, что являюсь примером для нового поколения".