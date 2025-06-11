О нас

Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове

Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове
Индивидуальные
11 июня 2025 г. 15:33
Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове

Официальный сайт Европейского союза дзюдо (EJU) опубликовал статью об олимпийском чемпионе и чемпионе мира Хидаяте Гейдарове.

Как сообщает Report, в статье отмечено, что 27-летний азербайджанский дзюдоист вернется на татами на чемпионате мира в Будапеште.

Также подчеркнуто, что 2024 год стал знаменательным для Гейдарова, который завоевал титул олимпийского чемпиона в Париже в весовой категории 73 кг и добился уникального результата в истории дзюдо, завоевав золотые медали на чемпионатах мира и Европы.

Затем EJU процитировал главного тренера сборной Азербайджана Ричарда Траутмана: "У двух азербайджанских олимпийских чемпионов было много обязательств, как в плане участия в официальных мероприятиях, так и в связи с федерацией. Им нужен был отдых и перерыв, чтобы уделить время себе. Мы возобновили тренировки в феврале. Главное - быть полностью готовыми к борьбе за медали. Жду успешного выступления на чемпионате мира в этом году. Очередной целью федерации является чемпионат мира, который пройдет в Баку в следующем году".

В статье говорится, что Хидаят хотел вернуться на татами в апреле для участия в чемпионате Европы, но не смог из-за болезни. Несмотря на это, он отправился в Подгорицу, чтобы принять награду "Дзюдоист года" и поддержать своих товарищей по команде.

Международная организация также привела слова олимпийского чемпиона: "Я просто потерял в весе и вернулся через 10 месяцев. Нелегко снова начать тренировки и вернуться в форму, но я намерен победить на предстоящих соревнованиях. Хотя я уже добился всех титулов, но хочу их удвоить".

Гейдаров отметил, что становление олимпийским чемпионом многое изменило в его жизни: "Я прославился и чувствую, что являюсь примером для нового поколения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Cüdo Birliyi Olimpiya və dünya çempionu Hidayət Heydərovla bağlı yazı dərc edib

Другие новости из категории

Азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей в Казахстане и Узбекистане
ФотоАзербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей в Казахстане и Узбекистане
11 июня 2025 г. 15:08
Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы одно золото и две бронзы
Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы одно золото и две бронзы
10 июня 2025 г. 22:20
Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Северной Македонии
Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Северной Македонии
10 июня 2025 г. 20:55
Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Нидерландах
Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Нидерландах
10 июня 2025 г. 12:11
Представитель ARAF: Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - прочное начало на этом пути
Представитель ARAF: Чемпионство Европы нашей сборной по човгану - прочное начало на этом пути
10 июня 2025 г. 11:53
Халил Раунтри прибыл в Азербайджан для участия в турнире UFC
ФотоХалил Раунтри прибыл в Азербайджан для участия в турнире UFC
9 июня 2025 г. 18:58
Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на турнире в Грузии
Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на турнире в Грузии
9 июня 2025 г. 13:49
Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем
Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем
8 июня 2025 г. 10:23
Грузинский боец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Грузинский боец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
8 июня 2025 г. 09:58
В Баку стартовало ралли Peking to Paris Motor Challenge
ФотоВ Баку стартовало ралли Peking to Paris Motor Challenge
7 июня 2025 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi