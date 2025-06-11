Европейский союз дзюдо опубликовал статью об олимпийском чемпионе Хидаяте Гейдарове

Официальный сайт Европейского союза дзюдо (EJU) опубликовал статью об олимпийском чемпионе и чемпионе мира Хидаяте Гейдарове.
Как сообщает Report, в статье отмечено, что 27-летний азербайджанский дзюдоист вернется на татами на чемпионате мира в Будапеште.
Также подчеркнуто, что 2024 год стал знаменательным для Гейдарова, который завоевал титул олимпийского чемпиона в Париже в весовой категории 73 кг и добился уникального результата в истории дзюдо, завоевав золотые медали на чемпионатах мира и Европы.
Затем EJU процитировал главного тренера сборной Азербайджана Ричарда Траутмана: "У двух азербайджанских олимпийских чемпионов было много обязательств, как в плане участия в официальных мероприятиях, так и в связи с федерацией. Им нужен был отдых и перерыв, чтобы уделить время себе. Мы возобновили тренировки в феврале. Главное - быть полностью готовыми к борьбе за медали. Жду успешного выступления на чемпионате мира в этом году. Очередной целью федерации является чемпионат мира, который пройдет в Баку в следующем году".
В статье говорится, что Хидаят хотел вернуться на татами в апреле для участия в чемпионате Европы, но не смог из-за болезни. Несмотря на это, он отправился в Подгорицу, чтобы принять награду "Дзюдоист года" и поддержать своих товарищей по команде.
Международная организация также привела слова олимпийского чемпиона: "Я просто потерял в весе и вернулся через 10 месяцев. Нелегко снова начать тренировки и вернуться в форму, но я намерен победить на предстоящих соревнованиях. Хотя я уже добился всех титулов, но хочу их удвоить".
Гейдаров отметил, что становление олимпийским чемпионом многое изменило в его жизни: "Я прославился и чувствую, что являюсь примером для нового поколения".