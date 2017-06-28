Еще три азербайджанских борца вышли в финал первенства Европы

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Во второй день первенства Европы по борьбе среди юниоров в немецком Дортмунде выступили 4 азербайджанских борца-вольника.

Как сообщает Report, трое из них смогли выйти в финал.

Афган Халашов в весовой категории 55 кг последовательно одолел соперников из Швейцарии, Армении и Молдовы и вышел в финал. Не уступивший соперникам ни одного балла азербайджанский борец завоевал у них 34 очка. В решающей встрече противником Халашова станет болгарин Микяй Салим Наим.

Махал Новрузов в весовой категории 66 кг тоже не подарил противникам ни одного очка до финала. Он одолел подряд спортсменов из Эстонии, Украины и Болгарии, набрав 32 очка. В финальной встрече ему будет противостоять россиянин Анзор Закуев.

Гаджимурад Магомедсаидов в весовой категории 84 кг одолел соперников из Италии, Грузии и Армении, отстранив их от борьбы. В решающей встрече он выступит против представителя России Гаджимурада Нажмудинова.

Только Умар Исраилов (120 кг) проиграл в первой встрече и приостановил борьбу.

Финальные встречи состоятся в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первый день соревнований среди азербайджанских борцов вольного стиля Али Рагимзаде (60 кг) завоевал золотую, Шахин Мухтаров (50 кг) – серебряную, Магомедрасул Газимагомедов (96 кг) – бронзовую медали.