Еще одна азербайджанская спортсменка наказана за употребление допинга

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В отношении еще одной азербайджанской спортсменки применены санкции за употребление допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), это Екатерина Сарыева.

Член сборной Азербайджана по легкой атлетике отстранена от всех соревнований в течение 12 месяцев. Наказание вступило в силу с 23 сентября 2017 года.

В полученных образцах 23-летней спортсменки выявлены запрещенные препараты или их метаболиты или маркеры. В ее организме был обнаружен фуросемид.

Отметим, что Екатерина Сарыева завоевала золотую медаль в прыжках в длину на III Играх исламской солидарности и бронзовую – на IV Играх исламской солидарности.

Напомним, что ранее еще 5 не прошедших допинг-тест азербайджанских спортсмена были дисквалифицированы со стороны AMADA.