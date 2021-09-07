Еще одна азербайджанская паралимпийка вернулась в Баку с победой

Еще несколько членов паралимпийской сборной Азербайджана, участвовавшие в летних Паралимпийских играх "Токио-2020", вернулись в Баку.

Еще несколько членов паралимпийской сборной Азербайджана, участвовавшие в летних Паралимпийских играх "Токио-2020", вернулись в Баку.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев параатлетку Ламию Велиеву, завоевавшую 1 золотую и 1 серебряную медали, завершивших Паралимпиаду без медалей Юлию Яновскую (параатлетка), Кямрана Зейналова и Елену Таранову (стрелки) встретили их близкие и представители Национального паралимпийского комитета, Управления молодежи и спорта города Баку.

Ламия Велиева завоевала золотую медаль в забеге на дистанцию 400 метров, серебряную медаль – на дистанции 100 метров.

В Токио азербайджанские паралимпийцы завоевали 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Команда заняла 10-е место в медальном зачете.