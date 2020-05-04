Еще один чемпионат мира отложен до 2022 года

Запланированный на 2021 год в японском городе Фукуока чемпионат мира по водным видам спорта отложен.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации плавания, мундиаль состоится в 2022 году.
Соревнования пройдут 13-29 мая.
Запланированный на 2021 год в японском городе Фукуока чемпионат мира по водным видам спорта отложен.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации плавания, мундиаль состоится в 2022 году.
Соревнования пройдут 13-29 мая.
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