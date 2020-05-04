Еще один чемпионат мира отложен до 2022 года

Еще один чемпионат мира отложен до 2022 года

4 мая, 2020 12:36

https://report.az/storage/news/2b70fde29976e6a61b55b3e9b571fc3d/77500fd6-90b2-4f56-a00e-44ec3af6befd_292.jpg Запланированный на 2021 год в японском городе Фукуока чемпионат мира по водным видам спорта отложен. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации плавания, мундиаль состоится в 2022 году. Соревнования пройдут 13-29 мая.

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