Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, сегодня на татами выйдет выступающий в весовой категории до 81 кг Саид Моллаи.

В 1/16 финала 31-летний спортсмен встретится с победителем пары Алекс Барто (Словакия) - Франсуа Готье-Драпо (Канада).

Отметим, что ранее Балабей Агаев, Турал Байрамов, Орхан Сафаров, Хидаят Гейдаров, Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Алиева завершили турнир без медалей.

Чемпионат мира завершится 14 мая.