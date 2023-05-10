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Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира

Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.
Индивидуальные
10 мая 2023 г. 09:40
Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, сегодня на татами выйдет выступающий в весовой категории до 81 кг Саид Моллаи.

В 1/16 финала 31-летний спортсмен встретится с победителем пары Алекс Барто (Словакия) - Франсуа Готье-Драпо (Канада).

Отметим, что ранее Балабей Агаев, Турал Байрамов, Орхан Сафаров, Хидаят Гейдаров, Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Алиева завершили турнир без медалей.

Чемпионат мира завершится 14 мая.

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