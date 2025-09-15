Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Индивидуальные
    • 15 сентября, 2025
    • 23:24
    Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report, на третий день соревнований в противостоянии за бронзу спортсмен одолел грузина Мириана Майсурадзе - 5:1.

    Таким образом, количество медалей, завоеванных членами азербайджанской сборной на турнире, достигло четырех.

    Напомним, что накануне Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) стали обладателями бронзовых наград.

    чемпионат мира по борьбе сборная Азербайджана вольная борьба Осман Нурмагомедов
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Еще один азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира

