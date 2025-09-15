Еще один азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира
Индивидуальные
- 15 сентября, 2025
- 23:24
Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает Report, на третий день соревнований в противостоянии за бронзу спортсмен одолел грузина Мириана Майсурадзе - 5:1.
Таким образом, количество медалей, завоеванных членами азербайджанской сборной на турнире, достигло четырех.
Напомним, что накануне Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) стали обладателями бронзовых наград.
