Еще один азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира

Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, на третий день соревнований в противостоянии за бронзу спортсмен одолел грузина Мириана Майсурадзе - 5:1.

Таким образом, количество медалей, завоеванных членами азербайджанской сборной на турнире, достигло четырех.

Напомним, что накануне Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Нураддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) стали обладателями бронзовых наград.