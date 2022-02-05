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Еще 45 человек заразились коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

Еще 45 человек заразились коронавирусом на Олимпиаде в Пекине 4 февраля в Пекин (Китай) прибыли 287 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных
Индивидуальные
5 февраля 2022 г. 09:40
Еще 45 человек заразились коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

4 февраля в Пекин прибыли 287 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт оргкомитета соревнований, в ходе тестирования в аэропорту было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом, 20 из них — у спортсменов и представителей сборных.

Ещё 19 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском "пузыре" – 5 из них у спортсменов и представителей команд.

Первые комплекты медалей на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны сегодня, 5 февраля.

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Версия на английском языке Beijing Olympics records new 45 COVID cases
Версия на азербайджанском языке Pekin olimpiadasında daha 45 nəfər koronavirusa yoluxub

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