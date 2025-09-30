Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Еще 4 азербайджанских боксера вышли в полуфинал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2025
    • 20:16
    Еще 4 азербайджанских боксера вышли в полуфинал III Игр СНГ

    Завершились бои второго дня соревнований по боксу на III Играх СНГ в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в 1/4 финала турнира, организованного в Олимпийском спортивном комплексе Евлаха, еще четыре азербайджанских спортсмена одержали победу.

    Гюлер Гусейнова (48 кг) победила Бибисоро Раджабову (Таджикистан) – 4:1 (26:30, 26:30, 26:30, 27:30, 29:28). В полуфинале она встретится с Шахнозабону Имомалиевой (Узбекистан).

    Гардаш Рагимов (46 кг) оказался сильнее Никиты Бескаравайного (Беларусь). Наш боксер победил соперника со счетом 3:2 (28:29, 30:27, 29:28, 30:27, 27:30). На пути к финалу он поборется с Дамиром Назаровым (Таджикистан).

    В той же весовой категории Али Рушанов также вышел в полуфинал. Член сборной отстранил от соревнований Ангсара Уссенхана (Казахстан) – 4:1 (29:28, 29:28, 27:30, 29:28, 30:27). В следующем поединке Рушанов выйдет на ринг с Уткирбеком Норкосимовым (Узбекистан).

    Айхан Гасанов (50 кг) превзошел Даянча Ораева (Туркменистан). Наш боксер победил со счетом 4:1 (27:30, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27). В следующей встрече он сразиться с Бехрузом Умаровым (Таджикистан).

    Боксеры, вышедшие в полуфинал, также обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

    Отметим, что полуфинальные бои среди девушек на Играх СНГ состоятся 2 октября, юношей – на следующий день.

    III Игры СНГ Евлах бокс
    Azərbaycanın daha 4 boksçusu III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Лента новостей