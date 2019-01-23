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    Еще 3 азербайджанских спортсмена дисквалифицированы из-за допинга

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Еще три азербайджанских спортсмена дисквалифицированы за использования допинга.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), это борцы Джалал Сулейманов, Умар Исраилов, а также велосипедист Гадир Мустафаев.

    В образцах допинг-проб названных спортсменов обнаружены запрещенные вещества или их метаболиты, или маркеры.

    Д.Сулейманов дисквалифицирован на 96 месяцев с 18 января 2018 года до 18 января 2026 года.

    У.Исраилов дисквалифицирован на 48 месяцев, наказание рассчитывается с 28 марта 2018 года.

    Срок дисквалификации Г.Мустафаева также составляет 48 месяцев и рассчитывается с 19 ноября 2018 года.

    Отметим, что ранее AMADA ввела санкции за использование допинга в отношении 39 спортсменов.

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