Эльчин Исмаилов: Тот факт, что наши дзюдоисты опередили японцев, является хорошим результатом - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Обладатель двух золотых, 2 серебряных и 1 бронзовой медалей в мировом первенстве среди молодежи по дзюдо в столице Хорватии Загребе, первый в мужском командном зачете, отставший в общем командном зачете только от Японии, заняв 2-ое место, главный тренер сборной Азербайджана Эльчин Исмаилов ответил в Международном аэропорту Гейдар Алиев на вопросы журналистов.

Report предлагает данное интервью.

- Как выступила команда по сравнению с последним чемпионатом мира? Сколько медалей планировалось завоевать?

- В прошлом году не было чемпионата мира, так как мундиал проводится раз в два года. На предыдущем турнире было 3 бронзовых медалей. А на этот раз в мужских соревнованиях мы завоевали 2 золотые и 2 серебряные, а в женских - 1 бронзовую медали. С этим результатом наша команда вышла на второе место в соревнованиях, где в общей сложности участвовали около 600 спортсменов из 83 государств. Мы отстали только от Японии. Однако в мужских соревнованиях нашу команду удостоили 1-го места.

- Можно ли сказать, что участие в соревнованиях среди молодежи выступающего среди взрослых Хидаята Гейдарова, было удобно?

- Нет. Это не так. В жеребьевке после результата на чемпионате Европы мы попали в довольно сложную группу. К примеру, с нашими спортсменами боролись все сильные соперники в весовых категориях 60, 73 и 100 кг. Может, это было сделано для того, чтобы мы не смогли завоевать золотую медаль. Несмотря на это, ребята хорошо подготовились ко встречам и одержали победу. На финальной встрече в весовой категории 55 кг судьи продемонстрировали некоторую нерешительность. В финале они могли сделать третье предупреждение сопернику, однако не сделали этого. Можно сказать, что они отняли у нас золотую медаль.

- В целом, довольны ли Вы результатом?

- Можно сказать, что да. В этом году мы отвезли спортсменов по 5 весовым категориям. Все пятеро боролись в полуфинале. Четверо из них вышли в финал. Считаю, что это положительный результат. Тот факт, что наши спортсмены завоевали 1-ое место в мужских соревнованиях и опередили японцев, является хорошим результатом. За достижение таких результатов выражаем признательность руководству всей федерации во главе с Ровнагом Абдуллаевым. Поздравляю наш коллектив, помощников, бригаду медиков, которые вложили большой труд для данного результата и благодарю их всех.