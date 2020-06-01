​Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе

Джон Джонс https://report.az/storage/news/178b1fa949a8104edb4ab319f49a6f1f/f8ad505e-f35b-4460-8d51-cbfaf30fc54c_292.jpg

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс заявил о намерении отказаться от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал спортсмен в Twitter.

"Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить", - написал Джонс.

Один из пользователей прямо спросил, значит ли это, что Джонс отказывается от титула, спортсмен ответил утвердительно.

У Джонса конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел боя против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не санкционировал поединок, так как, по его словам, Джонс запросил гонорар в 30 млн. долларов США.

Отметим, что Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА.