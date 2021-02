Сербский теннисист Новак Джокович победил российского соперника Даниила Медведева в финале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича.

Ее продолжительность составила 1 час 53 минуты.

Таким образом, 33-летний Джокович стал девятикратным победителем Australian Open и 18-кратным – турниров Большого шлема. Он является лидером мирового рейтинга.