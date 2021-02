“Australian Open”: Serbiyalı tennisçi 9-cu dəfə qalib oldu

Tennis üzrə "Australian Open"də kişilərin fərdi mübarizəsinin qalibi müəyyənləşib.

"Report"un məlumatına görə, bu, serbiyalı Novak Cokoviçdir. 33 yaşlı raketka ustası finalda rusiyalı Daniil Medvedevə 3 setdə qalib gəlib - 7:5, 6:2, 6:2.

Beləliklə, Cokoviç karyerasında 18-ci dəfə Böyük Dəbilqə seriyalı turnirlərin qalibi olub. Bunların yarısı və ardıcıl üçüncüsü "Australian Open"ə təsadüf edib.

Qeyd edək ki, turnirin ümumi mükafat fondu 61 milyon dollar təşkil edib. Qadınların fərdi mübarizəsində qalib adını yaponiyalı Naomi Osaka qazanıb.