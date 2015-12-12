​Джеймс Эллисон: Ferrari способен обогнать Mercedes на соревнованиях

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Я думаю, что Ferrari способен обогнать Mercedes на соревнованиях".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил технический директор Ferrari на соревнованиях "Формула-1" Джеймс Эллисон.

Он отметил, что у его подопечных есть все шансы стать лидерами: "Я верю, что в 2016-м мы станем ещё сильнее. Хотя сказать легко, а вот добиться этого гораздо труднее. Наши автомобили не столь хороши, как Mercedes, и все же нам удалось выиграть три Гран-При".

Отметим, что в сезоне-2015 гонщик Ferrari Себастьян Феттель занял третье место в личном зачете, выиграв три гонки.