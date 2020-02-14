Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец одолел армянина

Азербайджанский борец-вольник Джабраил Гасанов провел очередной бой на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 79 кг спортсмен в 1/4 финала встретился с армянским соперником Арманом Авагяном. Завершивший встречу со счетом 8:4 Гасанов прошел в полуфинал. Не сумевшие смириться с поражением армяне дважды выражали протест. Однако только один из их "челленджев" был удовлетворен.

Отметим, что трехкратный чемпион Европы Джабраил Гасанов в классификационном туре победил Нику Кентчадзе (Грузия), а вслед за ним Омарасхаба Наджмудинова (Румыния). Сегодня Агагусейн Мустафаев (70 кг) также победил армянина Геворга Мхеяна.