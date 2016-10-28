Двукратный паралимпийский чемпион Азербайджана стал выпускником вуза

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Двукратный паралимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо Ильхам Закиев стал выпускником Государственной академии физкультуры и спорта.

Как сообщает Report, 36-летний спортсмен вчера получил диплом.

Он получил степень бакалавра по специальности "Физкультура и спорт".

Отметим, что Ильхам Закиев в феврале 1999 года был ранен армянским снайпером во время выполнения боевого задания в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. В результате этого он потерял зрение. В последующем И.Закиев стал участвовать в паралимпийских соревнованиях по дзюдо, на летних паралимпийских играх "Афины-2004" и "Пекин-2008" завоевал золото в весовой категории 100 кг, на олимпиаде в Лондоне в 2012 году - серебро. Он также завоевал золото на первых Европейских играх "Баку-2015".

И.Закиев является 6-кратным чемпионом Европы.