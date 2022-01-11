Двукратный олимпийский чемпион скончался от коронавируса

На 71-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев.

На 71-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев.

Как сообщает Report, причиной смерти спортсмена-ветерана стала коронавирусная инфекция.

По первоначальной информации, смерть Анатолия Алябьева наступила из-за осложнений ОРВИ, но позже было уточнено, что спортсмен болел COVID-19.

Анатолий Алябьев выступал за сборную СССР на Олимпийских играх в Лейк-Плэсид в 1980 году, где завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Также брал бронзу на чемпионатах мира по биатлону в 1981 и 1982 годах. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира с 1990 по 1998 годы.