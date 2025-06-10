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Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Северной Македонии

Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Северной Македонии Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.
Индивидуальные
10 июня 2025 г. 20:55
Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Северной Македонии

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщает Report, сегодня в борьбу вступили борцы греко-римского стиля в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Абдуррахман Гусейнли (45 кг) вышел в полуфинал, одержав уверенную победу над украинцем Игорем Туцканюком (9:0) и молдаванином Вадимом Тарелунгу (8:0).

15-летний азербайджанский борец в полуфинале одержал убедительную победу над россиянином Артемом Ткаченко (9:2). Завтра в финале А.Гусейнли встретится с грузином Сабой Абашидзе.

Эльшад Аббасов (51 кг) вышел в полуфинал, поборов поляка Мачея Гринию (9:0) и турка Серкана Гюллю (17:9).

Однако в шаге от финала Э. Аббасов не сумел одолеть армянина Марата Атшемяна (0:10). В матче за бронзу Аббасов встретится с победителем пары Кеве Ковач (Венгрия) и Иосиф Стратан (Молдова).

Али Назаров (60 кг) вышел в полуфинал, одолев Дениса Середина (4:1) и молдаванина Влада Думинику (8:0).

В полуфинале А. Назаров оказался сильнее турка Абдула Арсланташа (3:1), а в финале он встретится с армянином Айком Манукяном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

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