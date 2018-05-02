Дания воспользуется опытом Азербайджана при проведении "Формулы 1"

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Дания намерена воспользоваться опытом Азербайджана при проведении Гран-при "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на ВТ, желающие создать трек в Копенгагене скандинавы с этой целью посетили Баку при проведении Гран-при Азербайджана 27-29 апреля.

Прибывший в Баку вместе с бизнесменом Ларсом Сейером Кристенсеном журналист Хелге Сандер сообщил, что 27 апреля они встретились с промоутером Гран-при Азербайджана Арифом Рагимовым. Они также встретились с менеджером команды "Haas" Гюнтером Штайнером и датским пилотом Кевином Магнуссеном.

Архитектор Бакинского городского кольца Герман Тильке положительно отнесся к проведению чемпионата мира по "Формуле-1" в столице Дании.

Данную информацию в разговоре с Report подтвердила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи.

Отметим, что сейчас в календаре "Формулы-1" три городских трека – Баку, Монте-Карло и Сингапур. Чемпионат мира же проводится в 21 стране. Победителем последнего Гран-при Азербайджана стал пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон.