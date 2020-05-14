Даниэль Риккардо сменил команду в "Формуле-1"

Команда "McLaren" официально объявила о подписании многолетнего контракта с Даниэлем Риккардо.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1", заменит Карлоса Сайнса.

По словам главы компании McLaren Зака Брауна, контракт с Даниэлем - еще один шаг в нашем долгосрочном плане по развитию команды: "Его партнером станет Ландо Норрис. Это хорошие новости для нашей команды, наших партнеров и, конечно, наших болельщиков.

Я также хочу поблагодарить Карлоса за проделанную работу и помощь в прогрессе McLaren. Он настоящий командный игрок, и мы желаем ему успехов в карьере после ухода из McLaren".