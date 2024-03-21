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Дани Алвес не может собрать €1 млн для залога

Дани Алвес не может собрать €1 млн для залога Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес проведет в тюрьме как минимум еще одну ночь из-за того, что необходимая сумма залога — €1 млн — все еще не была внесена.
Индивидуальные
21 марта 2024 г. 19:39
Дани Алвес не может собрать €1 млн для залога

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес проведет в тюрьме как минимум еще одну ночь из-за того, что необходимая сумма залога — €1 млн — все еще не была внесена.

Как передает Report, об этом сообщает El Partidazo de COPE.

При этом, если Алвес не выплатит залог до 14:00 по местному (17:00 по бакинскому) времени 22 марта, то останется в тюрьме на выходные.

Отметим, что 20 марта суд решил выпустить бывшего защитника "Барселоны", приговоренного к тюремному сроку за изнасилование, под залог в размере €1 млн. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и "Барселоны" Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщин обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский "Пумас", последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока "Барселоны" сообщила об уходе от защитника после случившегося.

В составе национальной команды Бразилии Дани Алвес стал двукратным победителем Кубка Америка и двукратным обладателем Кубка конфедераций.

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Версия на азербайджанском языке Dani Alves girov üçün 1 milyon avro toplaya bilmir

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