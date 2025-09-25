Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 21:56
    Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

    К странам-участницам III Игр СНГ, которые будут проходить в Азербайджане, присоединилась Куба.

    Как сообщили Report в Baku City Circuit, в соревнованиях примут участие 1624 спортсмена и 2337 представителей из 13 стран.

    Уточняется, что в турнире Азербайджан представят 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

    Соревнования пройдут на 12 площадках по 23 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, гребля на каноэ, човган, фехтование, футбол U-16, греко-римская борьба, дзюдо, карате, художественная гимнастика, гребля, самбо, пулевая и стендовая стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, прыжки на батуте, волейбол, женская борьба, вольная борьба).

    Отметим, что III Игры СНГ будут проходить с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

    III Игры СНГ Куба
    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Последние новости

    23:23
    Фото

    Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики

    В регионе
    23:20

    Салиба продлит контракт с "Арсеналом"

    Футбол
    23:16
    Видео

    Президент Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    23:12

    Президент Южной Кореи: КНДР почти разработала межконтинентальную баллистическую ракету

    Другие страны
    22:54

    Венгерские истребители перехватили возле Латвии пять российских самолетов

    Другие страны
    22:51

    Трамп на встрече с Эрдоганом отметил свой вклад в урегулирование между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    22:46

    Представители колоний Франции и Нидерландов провели акцию протеста у штаб-квартиры ООН

    Другие страны
    22:33

    Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

    Другие страны
    22:23

    Трамп: США могут принять решения о продаже Турции F-35 и Patriot к концу дня

    Другие страны
    Лента новостей