Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

К странам-участницам III Игр СНГ, которые будут проходить в Азербайджане, присоединилась Куба.

Как сообщили Report в Baku City Circuit, в соревнованиях примут участие 1624 спортсмена и 2337 представителей из 13 стран.

Уточняется, что в турнире Азербайджан представят 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

Соревнования пройдут на 12 площадках по 23 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, гребля на каноэ, човган, фехтование, футбол U-16, греко-римская борьба, дзюдо, карате, художественная гимнастика, гребля, самбо, пулевая и стендовая стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, прыжки на батуте, волейбол, женская борьба, вольная борьба).

Отметим, что III Игры СНГ будут проходить с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.