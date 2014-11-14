Чин-Куо Ву вновь избран президентом AIBA

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чин-Куо Ву переизбран на очередной срок. Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках конгресса AIBA, проходящего в Южной Корее.

Чин-Куо Ву победил на основании безальтернативности. Он избран на 3-й срок. Кандидатуру тайваньского функционера выдвинули 98 из 196-ти национальных ассоциаций.

Отметим, что Чин-Куо Ву впервые был избран президентом AIBA в 2006 году. Он занял место обвиненного в коррупции и руководившего организацией около 20 лет Анвера Чоудрини.