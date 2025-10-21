Четырехкратный чемпион мира Ибрагим Юсубов завершил карьеру

Четырехкратный чемпион мира по пляжной борьбе Ибрагим Юсубов (90 кг) завершил карьеру.

Как сообщает Report, об этом спортсмен заявил журналистам.

Он отметил, что финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе в Александрии (Египет) стал последним в его карьере:

"Мы приняли это решение вместе с главным тренером. Я стал чемпионом мира в четвертый раз. Лучше завершить спортивную карьеру с победой. Могу продолжить деятельность в качестве тренера".

Юсубов также подчеркнул, что турнир был организован на высоком уровне: "Мы также были очень хорошо подготовлены. Хочу поблагодарить руководство Федерации борьбы Азербайджана и наших тренеров".

Отметим, что представители Азербайджана на соревнованиях завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Золото завоевали Ибрагим Юсубов (90 кг) и Вусал Алиев (80 кг), а бронзу – Сахиб Дадашов (80 кг).