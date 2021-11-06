Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали

Международная ассоциация бокса (AIBA) пожизненно дисквалифицировала четверых судей по подозрению в махинациях.

Международная ассоциация бокса (AIBA) пожизненно дисквалифицировала четверых судей по подозрению в махинациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью ТАСС заявил президент AIBA Умар Кремлев.

"Да, это судьи. Мы просто исключаем и пожизненно отстраняем людей. На этом все. Мы же не следственные органы, чтобы разбираться. Мы просто очищаем бокс", - сказал Кремлев.

Ранее стало известно, что четверо официальных лиц были отстранены от чемпионата мира в Белграде. Комиссия во главе с Ричардом Маклареном проводит расследование коррупционных действий предыдущего руководства организации.