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Четверо азербайджанских шахматистов завоевали путевку на Кубок мира

Четверо азербайджанских шахматистов завоевали путевку на Кубок мира В Словении финишировал чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.
Индивидуальные
6 апреля 2022 г. 22:53
Четверо азербайджанских шахматистов завоевали путевку на Кубок мира

В Словении финишировал чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.

Как сообщает Report, после встреч последнего - XI тура стала известна итоговая позиция представителей Азербайджана в турнире.

Васиф Дурарбейли добился лучшего результата в первенстве континента среди местных гроссмейстеров. Он завершил чемпионат Европы на 8-м месте с 8 очками.

Абдулла Гадымбейли, Мисратдин Искендеров и Гадир Гусейнов, набравшие по 7,5 очков, заняли 9-е, 10-е и 11-е места, а Ниджат Аббасов занял 25-е место.

Победителем соревнований стал Матиас Блубаум из Германии с 8,5 баллами. Шахматисты из топ-20 примут участие в 2023 году на Кубке мира.

Азербайджан также представляли на ЧЕ Вугар Асадлы, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Эльтадж Сафарли, Говхар Бейдуллаева, Риад Самедов, Мурад Ибрагимли, Шахин Велиев и Тогрул Гасанзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 4 şahmatçısı Dünya Kubokuna vəsiqə qazanıb

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