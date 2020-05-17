​Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле

Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече найдена мертвой в хостеле.

Как передает Report со ссылкой на La Fiesta de Lima, 31-летняя спортсменка была найдена мертвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от перуанской столицы Лимы. Причины смерти не раскрываются. Отмечается, что правоохранители установили, что в хостел она вошла вместе с мужчиной. В впоследствии на ее лице были обнаружены следы побоев.

У женщины остались двое детей. Старшая сестра Пече, Талия Мальки, является двукратным призером Панамериканских игр-2019 в весе до 50 килограмм. Джаннетт на этих соревнованиях стала восьмой в своей категории.