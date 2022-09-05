Чемпионаты мира и Европы по гребле могут пройти в Азербайджане

В предстоящие годы чемпионаты мира и Европы по береговой гребле могут пройти в Азербайджане.

В предстоящие годы чемпионаты мира и Европы по береговой гребле могут пройти в Азербайджане.

Как сообщает Report, вопрос в связи с этим был обсужден в швейцарской Лозанне между главой Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) Вугаром Ахмедовым и президентом Международной федерации гребли (FISA) Яном Кристофом Ролландом. Стороны договорились продолжить работы в этом направлении.

На встрече в штаб-квартире FISA была представлена информация об истории, этапах развития, настоящем дне и планах на будущее гребли в Азербайджане.

Было отмечено, что еще в середине прошлого века во время первого правления общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане функционировали 11 независимых гребных клубов. В организованной тогда "Мингячевирской регате" участвовали спортсмены не только Советского Союза, но и многих стран Европы. В Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", который был сдан в эксплуатацию в 1964 году, наряду со странами бывшего СССР тренировались команды бывшей Югославии, Болгарии и даже Кубы.

Вугар Ахмедов отметил, что глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев уделяет большое внимание спорту и спортсменам: "На основании соответствующих поручений Ильхама Алиева в 2010 году был капитально отремонтирован Олимпийский учебно-спортивный центр "Кура". Соревнования на байдарках и каноэ I Европейских игр Баку в 2015 были проведены на высоком уровне в "Куре", полностью отвечающим сегодня всем международным стандартам".

В ходе встречи до сведения президента FISA было доведено, что азербайджанские спортсмены выиграли многочисленные награды на международных регатах – чемпионатах Европы и мира, а также на летних Олимпийских играх.

В ходе встречи было обсуждено дальнейшее развитие взаимных связей, организация визита главы международной структуры в Азербайджан.

Президент FISA высоко оценил проделанную работу и пожелал Федерации успехов в дальнейшей деятельности, заявив, что они всегда готовы поддержать Федерацию.