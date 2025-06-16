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Зелим Чкаев проиграл в полуфинале чемпионата мира в Венгрии

Зелим Чкаев проиграл в полуфинале чемпионата мира в Венгрии Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) в индивидуальном зачете вышел в полуфинал чемпионата мира в Будапеште.
Индивидуальные
16 июня 2025 г. 18:07
Зелим Чкаев проиграл в полуфинале чемпионата мира в Венгрии

Азербайджанский дзюдоист Зелим Чкаев (81 кг) проиграл в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Венгрии.

Как сообщает Report, Чкаев уступил грузину Тато Григалашвили.

Таким образом, наш спортсмен поборется за бронзовую медаль.

Отметим, что на мундиале Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет участвовать в смешанных командных соревнованиях. Пока азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали на турнире.

17:58

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) в индивидуальном зачете вышел в полуфинал чемпионата мира в Будапеште.

Как сообщает Report, спортсмен, который одержал победу над китайским спортсменом Джинханом Вангом в 1/16 финала, в 1/8 финала превзошел бразильца Луана Алмейду.

Азербайджанский дзюдоист в 1/4 финала одержал победу над японцем Юнваном Ли. В полуфинале Цкаев встретится с грузином Тато Григалашвили.

На чемпионате мира Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Zelim Tçkayev yarımfinalda məğlub olub - YENİLƏNİB

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