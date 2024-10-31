Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзу

Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут сегодня завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в неолимпийских весах в столице Албании Тиране.
Как сообщает Report, всем троим предстоят утешительные схватки.
Нуреддин Новрузов (61 кг) в первой схватке встретится с Кьюдом Хаммером (Коста-Рика), Орхан Абасов (79 кг) - с Сульдху Олонбаяром (Монголия), а Абубакр Абакаров (92 кг) - с Дэвидом Тейлором (США).
Напомним, что ранее чемпионами мира стали борцы греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг). Борцы греко-римского стиля заняли первое место в общекомандном зачете.
Женской борьбе азербайджанские спортсмены остались без медалей.
Чемпионат мира завершится сегодня.