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Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзу

Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзу 09:10
Индивидуальные
31 октября 2024 г. 09:31
Чемпионат мира: Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзу

Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут сегодня завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в неолимпийских весах в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, всем троим предстоят утешительные схватки.

Нуреддин Новрузов (61 кг) в первой схватке встретится с Кьюдом Хаммером (Коста-Рика), Орхан Абасов (79 кг) - с Сульдху Олонбаяром (Монголия), а Абубакр Абакаров (92 кг) - с Дэвидом Тейлором (США).

Напомним, что ранее чемпионами мира стали борцы греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг). Борцы греко-римского стиля заняли первое место в общекомандном зачете.

Женской борьбе азербайджанские спортсмены остались без медалей.

Чемпионат мира завершится сегодня.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç sərbəst güləşçisi bürünc medal qazana bilər

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